Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

Рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ - це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами є суттєві відмінності, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Штурмові війська — це обʼєктивно є відповідь на вимоги сучасної війни. На четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це прийнято рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ", - зазначив Ковальов.

Він наголосив, що цей крок однозначно посилив спроможності українських військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій.

Водночас речник Генштабу роз'яснив, що між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності.

Штурмові війська (ШВ) — це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема — наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту. Головне завдання — швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

Так, Штурмові війська характеризуються високою мобільністю та автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій.

Як пояснив Ковальов, у наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Десантно-штурмові війська ЗСУ, на відміну від Штурмових військ, застосовуються у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій.

"У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів", - сказав речник Генштабу.

Крім того, як додав Ковальов, ДШВ ЗСУ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії. Застосування ДШВ у складі Сил оборони дозволяє розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника, перенести воєнні дії на його територію, дезорганізувати систему управління військами та логістичного забезпечення, створивши таким чином сприятливі умови для переваги сил оборони у визначеній операційній зоні та досягнення успіху стратегічної операції (кампанії).

"Основна відмінність Штурмових військ від інших — швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки. Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту", - наголосив Ковальов.

Він зазначив. що зараз створено управління Штурмових військ Збройних сил України і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.

"Незабаром Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних сил України", - додали у Генштабі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ. За словами президента, "прийнято рішення про створення окремих штурмових військ, через тиждень – десять днів все має працювати".