Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві - ЗМІ

Шевченківський районний суд Києва визнав винним і засудив до довічного терміну ув'язнення колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера, повідомляє "Суспільне".

"У справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна суд визнав підозрюваного винним і засудив його до довічного увʼязнення", - йдеться в повідомленні "Суспільного" в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера ексспівробітник УДО Артем Косов в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

"Косов раніше визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати хлопця і не мав такого наміру. Прокурори наполягали на довічному увʼязненні через умисне вбивство, а сторона захисту акцентувала на вбивстві з необережності", - зазначається в повідомленні.

За інформацією "Сусільного", батьки загиблого Максима вважають довічне ув'язнення "справедливим вироком" для Косова.