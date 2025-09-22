Інтерфакс-Україна
15:24 22.09.2025

Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у своєму останньому оновленні Раді з прав людини заявила, що російські безпілотники завдають ударів по цивільному населенню та руйнують інфраструктуру, що робить прифронтові громади України непридатними для життя.

Російські збройні сили завдавали ударів по мірних жителях та різній цивільній інфраструктурі з використанням безпілотних літальних апаратів (БпЛА) малої дальності в населених пунктах, розташованих уздовж правого берега Дніпра на відстані понад 300 кілометрів.

У травні цього року Комісія дійшла висновку, що атаки безпілотників, зафіксовані на Херсонщині, були масштабними та систематичними й, таким чином, кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств. Зібрані докази підтверджують, що подібні удари були нанесені по цивільному населенню та об'єктах цивільної інфраструктури в Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Обставини атак у трьох згаданих областях вказують на намір їх виконавців вбивати, калічити та знищувати. Російські збройні сили здійснюють ці обстріли з позицій, розташованих на лівому березі Дніпра, використовуючи безпілотники, які оснащені системами спостереження та стеження за цілями в режимі реального часу. Ці безпілотники часто переслідували своїх жертв на великі відстані та скидали на них вибухові пристрої, що призводило до загибелі та поранень. Крім того, зафіксовані удари по каретах швидкої допомоги та інших екстрених службах, що перешкоджало їхньому прибуттю до місця призначення.

Напади мають руйнівний вплив на цивільне населення постраждалих районів. Вони спричинили значні руйнування і перетворили цілі населені пункти на непридатні для життя. Основні послуги та магазини перестали працювати. Терор змусив тисячі людей покинути свої домівки.

Російські телеграм-канали, які адмініструють виконавці атак або особи, пов’язані з російськими підрозділами БпЛА, поширювали сотні відеозаписів із зображенням вбивств або поранення цивільних осіб, що прирівнюється до воєнного злочину у вигляді посягання на людську гідність. Ці канали також розміщували погрозливі дописи, в яких оголошували про нові напади та закликали людей залишати свої будинки.

За оцінкою Комісії, поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення. Комісія має намір повернутися до цього питання у своїй доповіді Генеральній Асамблеї у жовтні цього року.

Водночас Комісія не змогла завершити розслідування заяв російської влади про нібито атаки безпілотників українських збройних сил через відсутність доступу до відповідних територій, ризики для безпеки свідків, а також через відсутність відповіді РФ на запити, надіслані Комісією.

Крім того, Комісія продовжує розслідувати практику депортації та переміщення дорослих цивільних осіб з районів Запорізької області, що перебувають під контролем Росії.

Розслідування атак безпілотників малої дальності, а також депортацій та переміщень, свідчать про скоординовані та організовані дії російської влади, спрямовані на подальше захоплення територій та зміцнення своїх позицій на підконтрольних їй землях України, при цьому змушуючи місцеве населення тікати.

