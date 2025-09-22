Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Двосторонні навчання Польщі та Швеції Gotland Sentry (”Готландський страж”) стартували в Балтійському морі, повідомляє пресслужба польського Міноборони.

“Польща і Швеція разом забезпечують безпеку Балтійського моря. Ми починаємо навчання SNEX Gotland Sentry - першу в історії спільну операцію такого типу між Польщею і Швецією”, - повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує пресслужба відомства.

“Це результат угоди про співпрацю в галузі оборони, підписаної 2 вересня цього року. Документ охоплює, зокрема, спільні операції на Балтійському морі та розвиток співпраці в галузі оборонних технологій”, - додав він.

Метою навчань Gotland Sentry заявлена демонстрація здатності польських і шведських збройних сил швидко розгортати спеціалізовані компоненти по повітрю, морю і суші, а також відпрацювати процедури колективної оборони. Ключовим елементом також є розвиток оперативної сумісності та можливостей командування в міжнародній обстановці, а також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтійського моря.