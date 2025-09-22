На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загибла, 5 постраждали

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 7 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Борова загинув 47-річний чоловік, постраждали 52-річний і 60-річний чоловіки; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждав 72-річний чоловік; у с. Новомиколаївка Шевченківської громади постраждали 37-річний і 35-річний чоловіки”, - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп’янському районі області пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок, автомобіль, в Ізюмському - пошкоджено автомобіль, у Чугуївському - пошкоджено ліцей.