Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 156 бойових зіткнень.

Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб