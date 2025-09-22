Інтерфакс-Україна
Події
08:25 22.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 156 бойових зіткнень.

Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 22.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

08:24 21.09.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

14:41 20.09.2025
Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

08:13 20.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

22:04 19.09.2025
Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

08:45 19.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

07:34 19.09.2025
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

20:09 18.09.2025
Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

11:23 16.09.2025
Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

08:18 16.09.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

У Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє поранені, триває ліквідація пожежі

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: Збито 132 з 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, під завалами може бути жінка

На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, у кількох районах виникли пожежі

22 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє поранені, триває ліквідація пожежі

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб, загинула жінка — Федоров

У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА