08:05 22.09.2025
До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25772
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його даними, сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя.
"На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", - інформує він ранком понеділка.