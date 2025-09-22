До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25772

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя.

"На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", - інформує він ранком понеділка.