На Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє поранені, триває ліквідація пожежі

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі у понеділок загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, двоє поранені. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – написав він у телеграм-каналі вранці.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідовують пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури: "Рятувальники оперативно ліквідують пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури".