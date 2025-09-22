Інтерфакс-Україна
Події
07:03 22.09.2025

На Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє поранені, триває ліквідація пожежі

1 хв читати
На Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє поранені, триває ліквідація пожежі

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі у понеділок загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, двоє поранені. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – написав він у телеграм-каналі вранці.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідовують пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури: "Рятувальники оперативно ліквідують пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури".

 

 

Теги: #запорізька #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 21.09.2025
Через ворожі удари суттєво пошкоджено котельню в Чугуєві

Через ворожі удари суттєво пошкоджено котельню в Чугуєві

13:33 21.09.2025
Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

11:13 21.09.2025
Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

07:57 21.09.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

05:38 21.09.2025
Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння дрона на Чернігівщині

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння дрона на Чернігівщині

07:42 20.09.2025
Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

07:17 20.09.2025
Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

20:41 19.09.2025
Подружжя загинуло в Гуляйполі внаслідок удару російського дрона по автівці

Подружжя загинуло в Гуляйполі внаслідок удару російського дрона по автівці

10:46 19.09.2025
74-річний чоловік, поранений внаслідок атаки окупантів FPV-дроном, помер - ОВА

74-річний чоловік, поранений внаслідок атаки окупантів FPV-дроном, помер - ОВА

08:23 19.09.2025
74-річний чоловік поранений у Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дроном

74-річний чоловік поранений у Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дроном

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ОСТАННЄ

22 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб, загинула жінка — Федоров

У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

На Київщині внаслідок удару БпЛА горять житлові будинки - КОВА

Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

Португалія визнала Державу Палестина

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА