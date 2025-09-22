На Київщині внаслідок удару БпЛА горять житлові будинки - КОВА

На Київщині тривають атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), унаслідок чого в Бориспільському районі виникли пожежі у житлових будинках.

"У Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загорання трьох поверхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках", - зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Оперативні служби працюють на місцях, триває ліквідація загорянь. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", — зазначив М.Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7102