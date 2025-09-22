Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 34 наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29290