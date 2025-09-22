Інтерфакс-Україна
Події
03:08 22.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 34 наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29290

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:30 20.09.2025
Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

12:27 20.09.2025
Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

07:07 20.09.2025
Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

06:57 20.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

22:34 19.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

14:14 19.09.2025
Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

13:16 19.09.2025
Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

11:56 19.09.2025
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

10:41 19.09.2025
Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ОСТАННЄ

На Київщині внаслідок удару БпЛА горять житлові будинки - КОВА

Португалія визнала Державу Палестина

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

На Полтавщині під час атаки ворожих БпЛА сталося влучання по підприємству та падіння дрона

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА