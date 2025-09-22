Інтерфакс-Україна
00:12 22.09.2025

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує у вівторок провести зустріч з обраною групою арабських і мусульманських лідерів на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку для обговорення шляхів припинення війни в Газі, повідомляє Axios з посиланням на двох арабських чиновників, обізнаних з ходом підготовки.

"Зустріч відбудеться за кілька днів до того, як Трамп прийме прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Білому домі 29 вересня. Вона також проходитиме на тлі хвилі визнання західними країнами Держави Палестина та погроз Ізраїлю у відповідь анексувати частину окупованого Західного берега", - зазначено в повідомленні.

За інформацією видання, Білий дім уже розіслав запрошення на зустріч, яка запланована на вівторок о 14:30 за східним часом (21:30 за Києвом - ІФ-У). До участі запрошені лідери Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Єгипту, Йорданії та Туреччини.

"Арабські лідери попросять Трампа тиснути на Нетаньяху, щоб той припинив війну в Газі і утримався від анексії частин Західного берега", – зазначили джерела.

За їхніми словами, Білий дім прагне залучити арабські та мусульманські країни до післявоєнного плану для Гази і навіть розглядає можливість направлення ними військ для стабілізації ситуації замість ізраїльської армії.

Джерело: https://www.axios.com/2025/09/21/trump-israel-gaza-arab-summit-united-nations

Теги: #газа #трамп #зустріч #сша

