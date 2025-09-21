Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час тижня Генеральної Асамблеї ООН Україна планує провести майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн.

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни", — зазначив він у вечірньому зверненні.

За словами президента, перші зустрічі заплановані вже на завтра. У графіку також запланована зустріч із президентом США та окрема "вагома подія" щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія: "Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Самміт дійсно глобальний щодо цього".

Зеленський підкреслив важливість рішучих дій міжнародної спільноти: "Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії. Без сили мир не пануватиме".