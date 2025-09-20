Інтерфакс-Україна
Події
23:30 20.09.2025

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 178 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 33 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили одну гармату, 12 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільної техніки; також пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.

Загалом на нокровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VecLJC5Cv6FpC8uhxZZ6h5c4mPHkG2PmTU7S7k5f8d8H5bkTU1WeutCfDqWzc8b8l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

