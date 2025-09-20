Інтерфакс-Україна
Події
22:31 20.09.2025

Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

1 хв читати

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Полтавській області, виникла пожежа на третьому поверсі, яку вже ліквідували, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Полтавщина знову під ворожими обстрілами! Близько 18:00 російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття.

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Пожежа ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/49957

Теги: #полтавська #влучання #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 18.09.2025
Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

23:29 17.09.2025
Ворожий дрон влучив по АЗС на Полтавщині: пожежа та четверо постраждалих – ДСНС

Ворожий дрон влучив по АЗС на Полтавщині: пожежа та четверо постраждалих – ДСНС

07:38 17.09.2025
Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

18:13 16.09.2025
Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

17:09 16.09.2025
Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

21:44 15.09.2025
Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

15:41 08.09.2025
У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

10:46 27.08.2025
Росіяни влучили у ферму на Херсонщині, загинуло дві людини

Росіяни влучили у ферму на Херсонщині, загинуло дві людини

09:57 31.07.2025
Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

12:09 25.07.2025
Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

ВАЖЛИВЕ

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

ОСТАННЄ

Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА