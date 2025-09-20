Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Полтавській області, виникла пожежа на третьому поверсі, яку вже ліквідували, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Полтавщина знову під ворожими обстрілами! Близько 18:00 російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття.

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Пожежа ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/49957