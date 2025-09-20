Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

У п’ятницю, 19 вересня, ворог понад півсотні разів атакував важкою артилерією та FPV-дронами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, поранено шестеро людей, є пошкодження житла та інфраструктури, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Вчора після 14-ї години дня російські війська здійснили чергову атаку по Марганцю – поцілили по приватних домоволодіннях. Внаслідок атаки травмувалися двоє чоловіків 51 та 22 років, осколкові поранення отримала 59-річна жінка. Також ворог атакував Нікополь артилерією та дронами, постраждало двоє місцевих мешканців - чоловік та жінка. Всім потерпілим надали медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Повідомляється, що чергові частини поліції опрацювали 51 повідомлення про удари по цивільних обʼєктах. На місцях обстрілів слідчі задокументували пошкодження спортивного клубу, господарських споруд, гаражів, парників, транспортних засобі, понад десятка приватних осель. Потрощені дахи та стелі, понівечені стіни та огорожі, вибиті шибки на вікнах.

“Також впродовж доби ворог атакував Покровську та Межівську громади Синельниківського району. Застосував FPV-дрони та КАБ. Внаслідок обстрілу поранення отримав 61-річний чоловік. Пошкоджено адмінбудівлю”, - повідомили у поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.