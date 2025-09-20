Інтерфакс-Україна
Події
13:11 20.09.2025

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

1 хв читати

У п’ятницю, 19 вересня, ворог понад півсотні разів атакував важкою артилерією та FPV-дронами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, поранено шестеро людей, є пошкодження житла та інфраструктури, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Вчора після 14-ї години дня російські війська здійснили чергову атаку по Марганцю – поцілили по приватних домоволодіннях. Внаслідок атаки травмувалися двоє чоловіків 51 та 22 років, осколкові поранення отримала 59-річна жінка. Також ворог атакував Нікополь артилерією та дронами, постраждало двоє місцевих мешканців - чоловік та жінка. Всім потерпілим надали медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Повідомляється, що чергові частини поліції опрацювали 51 повідомлення про удари по цивільних обʼєктах. На місцях обстрілів слідчі задокументували пошкодження спортивного клубу, господарських споруд, гаражів, парників, транспортних засобі, понад десятка приватних осель. Потрощені дахи та стелі, понівечені стіни та огорожі, вибиті шибки на вікнах.

“Також впродовж доби ворог атакував Покровську та Межівську громади Синельниківського району. Застосував FPV-дрони та КАБ. Внаслідок обстрілу поранення отримав 61-річний чоловік. Пошкоджено адмінбудівлю”, - повідомили у поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 20.09.2025
УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

12:53 20.09.2025
Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

08:59 20.09.2025
Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

20:41 19.09.2025
Подружжя загинуло в Гуляйполі внаслідок удару російського дрона по автівці

Подружжя загинуло в Гуляйполі внаслідок удару російського дрона по автівці

10:01 19.09.2025
Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

07:57 19.09.2025
Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

21:03 18.09.2025
Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

08:36 18.09.2025
Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

08:23 18.09.2025
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

07:20 18.09.2025
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ОСТАННЄ

Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА