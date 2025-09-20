Інтерфакс-Україна
Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна почала використовувати більше дронів, однак цього недостатньо для показників, які президент України Володимир Зеленський ставив виробникам і Міністерству оборони.

“Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони. Як тільки кількість дронів буде співставною з “руськими” – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках”, - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Він наголосив, що на сьогодні виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї.

“Далі – важлива історія з військовими об’єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об’єкти, склади – це постійне знищення на тимчасово окупованій території і на території Росії, там, де є зберігання їх дронів. Це також має вплив”, - зауважив президент.

Зеленський додав, що на сьогодні – одна з найсильніших це логістична операція.

“Логістична операція – це коли аеропорти “руських” не працюють. Немає знищення цивільного населення – я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика “руських” не працює. На такій великій території, зрозуміло, що це дуже дієва операція”, - пояснив він.

Теги: #дрони #виробництво

