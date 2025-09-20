Інтерфакс-Україна
Події
10:14 20.09.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

2 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території держави-агресора, про що повідомив у Телеграм у суботу.

“У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, рф). Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в рф (понад 7 млн тонн нафти щорічно)”, - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що у районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються.

“Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, рф). Новокуйбишевський НПЗ забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік)”, - інформують у Генштабі.

За попередньою інформацією, в результаті ураження на об’єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються.

“Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) “Самара” (н.п. Просвєт, Самарська область, рф)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЛВДС “Самара” - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ). Результати ураження уточнюються.

“Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами”, - підсумували у Генштабі.

Теги: #ураження #рф #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 20.09.2025
Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

19:29 19.09.2025
Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

08:34 19.09.2025
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

12:07 18.09.2025
Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

08:11 17.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

11:23 16.09.2025
Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

08:15 15.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ОСТАННЄ

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА