08:59 20.09.2025

Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

Мирний житель загинув у Дунаєвецькій громаді в результаті російського повітряного удару в ніч проти суботи, постраждали ще двоє, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - розповів Тюрін в телеграм-каналі.

Він додав, що за медичною допомогою також звернулися двоє місцевих мешканців, обійшлося без госпіталізації.

За інформацією ОВА, зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

 

Теги: #хмельниччина #обстріли

