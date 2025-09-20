Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 165 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб