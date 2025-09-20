Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 907 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 264 одиниці особового складу, з яких 156 – ліквідовано; 15 точок вильоту пілотів БпЛА; 23 артилерійські системи; 5 бронемашин; 36 одиниць автомобільної техніки, 91 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–19.09) знищено/уражено 14518 цілей, з них 3957 – особовий склад противника", - повідомили СБС.