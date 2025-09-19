Інтерфакс-Україна
22:51 19.09.2025

Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Україна досягла прогресу в переговорах про формалізацію гарантій безпеки з боку США та європейських союзників. Про це повідомляє Reuters, публікуючи інтерв'ю з українським посадовцем у п'ятницю.

"Двостороння угода зі Сполученими Штатами залишається життєво важливою, а нещодавнє зобов'язання президента США Дональда Трампа брати участь в обороні України стало "проривом", - сказав Кислиця в інтерв'ю Reuters.

"Я вважаю, що цей дуже інтенсивний період обміну думками дозволяє нам набагато краще і конкретніше зрозуміти, хто і що готовий робити і хто й що здатний робити", - цитує Reuters Кислицю, зазначаючи, що він – " ключовий переговірник з союзниками щодо гарантій безпеки, який також брав участь у всіх трьох раундах прямих переговорів з Росією в Стамбулі на початку цього року".

"Кислиця зазначив, що ще не прийнято рішення про те, чи укладе Київ низку двосторонніх договорів зі своїми європейськими союзниками, чи багатосторонню угоду між кількома країнами. Незалежно від формату, майбутні гарантії повинні бути юридично обов'язковими і прийнятими національними парламентами", - йдеться в матеріалі Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-advances-security-talks-with-allies-vows-keep-hitting-russian-energy-2025-09-19/

Теги: #безпека #гарантії #єс #сша

