Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

Сили оборони знищили 1 тис. 322 окупантів під час контрнаступу на добропільському напрямку, взяли велику кількість полонених та звільнили 160 кв км, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штаба Збройних сил України в п'ятницю ввечері.

"Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ", - йдеться у зведенні.

Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2 тис 456 осіб, з них безповортні - 1 тис 322. Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 382 одиниць автотехніки, 58 мотоциклів, одну одиницю спеціальної техніки та 160 БпЛА.

Як повідомлялося, 18 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача Збройними силами Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани, а також повідомив про звільнення семи населених пунктів.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими", - повідомив президент.

Джерело: