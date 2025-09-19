Інтерфакс-Україна
20:27 19.09.2025

Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка раніше була уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомляє пресслужба.

"Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана", – сказав Зеленський.

Окрім того, він затвердив положення про Офіс військового омбудсмана, який буде постійним допоміжним органом при президентові, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Пресслужба пояснює, що військовий омбудсман "розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення".

Омбудсман щороку звітуватиме президенту й Верховній Раді.

"Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії", – резюмував Зеленський.

 

