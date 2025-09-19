Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) знищили переправу російських окупантів та кілька танків та гаубиць росіян, повідомляє пресслужба СБС у п'ятницю, без уточнення, на якому напрямку фронту.

"Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони. Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі СБС.

Зазначається, що системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу.