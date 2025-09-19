Інтерфакс-Україна
09:56 19.09.2025

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росія не реагує на заклики президента США Дональда Трампа до миру, а це означає, що треба активніше реалізовувати все, що посилює Україну, завив президент Володимир Зеленський на тлі чергової нічної атаки російських безпілотників по цивільним об'єктам.

"Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", - наголосив він.

Президент зазначив, що атака російських безпілотників на Україну тривала з вечора вчорашнього дня – майже 90 ударних дронів. "Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба. Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина". За його даними, серед цілей – інфраструктура України, підприємства. "У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", - зазначив президент.

Як повідомлялося, 18 вересня Трамп заявив, що у питанні врегулюванні війни в Україні Володимир Путін "підвів його". На запитання журналіста, чи вичерпалися переговори з Росією і які його наступні кроки, Трамп відповів: "Це та війна, яку я вважав найпростішою, через мої відносини з президентом Путіним. Але він мене підвів. Подивимося, як все складеться".

Трамп також сказав у контексті України: "Сподіваюся, що незабаром у нас будуть для вас хороші новини".

Теги: #війна #зеленський

