09:37 19.09.2025

Шмигаль: наразі 25 іноземних оборонних компаній проходять процедуру локалізації виробництва в Україні

Кількість оборонних компаній, що збираються започаткувати власне виробництво на території України та проходять відповідну процедуру локалізації, досягла 25, серед них – гіганти світового оборонного виробництва, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями. Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у п'ятницю, розповідаючи про коментар, який дав виданню Politico.

За його словами, Україна наразі пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. "Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - зазначив він. Також Шмигаль нагадав про широку цифровізацію індустріїї, зокрема про Defence City, спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України, що передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

За даними на листопад 2024р., Україні вдалося залучили понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи всередині країни.

Теги: #зброя #шмигаль #виробництво

