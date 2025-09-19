РФ завдала 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області за добу

Упродовж доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, відбулося 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Воздвижівці, Червоному та Малинівці, 231 безпілотник атакував Червонодніпровку, Малокатеринівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Білогірʼя та Полтавки. 137 артилерійських ударів нанесено по території

Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

За добу надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, об’єктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.