Інтерфакс-Україна
04:17 19.09.2025

Окупанти втратили 207 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 207 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 61 атака, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

" За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 125 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили два мотоцикли; пошкоджено гармату, мотоцикл та п’ять укриттів для особового складу ворога.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29154

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

