03:26 19.09.2025

Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький під час участі у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє польский мовник RMF24.

Зазначив радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пшидач (Marcin Przydacz), посилаючись на програму візиту польського лідера до США. За його словами, зустрічі можуть відбутися на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН, що триватиме з 21 по 24 вересня 2025 року.

"На полях сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах. Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками світового дипломатичного середовища, у тому числі — я переконаний, що відбудеться й прямий контакт з президентом США Дональдом Трампом", — сказав Пшидач.

Щодо можливого контакту з Володимиром Зеленським, Пшидач зазначив, що "зал, у якому проходить засідання ООН, фактично невеликий і в ньому присутні всі, тож контакти між політиками очевидні. Тому, принаймні для короткого обміну думками та зауваженнями, зустріч із президентом України там може відбутися".

Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nawrocki-moze-spotkac-sie-z-trumpem-i-zelenskim,nId,8022126

