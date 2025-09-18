Інтерфакс-Україна
Події
23:51 18.09.2025

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може коментувати, чи було падіння російських безпілотників на польській території помилкою.

На запитання журналістки, чи вважає він це помилкою, Трамп відповів: "Знаєте, я просто не можу коментувати, чи було це помилкою, чи ні. Вони не повинні були бути там. Давайте подивимося правді в очі".

Він також повідомив про стан безпілотників після атаки. "Але нібито вони були виведені з ладу. Знаєте, сьогодні вони відключили безпілотники. Це велика атака на безпілотник, яка виводить його з ладу, і вони падають звідусіль. Тож давайте сподіватися, що це було те, що я маю на увазі, хотілося б думати, що краще", — додав президент США в інтерв’ю для Fox News.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6379748979112

Теги: #польща #безпілотники #заява #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:36 19.09.2025
Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

00:08 19.09.2025
Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

23:23 18.09.2025
Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

18:08 18.09.2025
Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

17:14 18.09.2025
Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:04 18.09.2025
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

13:38 18.09.2025
Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА