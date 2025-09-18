Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може коментувати, чи було падіння російських безпілотників на польській території помилкою.

На запитання журналістки, чи вважає він це помилкою, Трамп відповів: "Знаєте, я просто не можу коментувати, чи було це помилкою, чи ні. Вони не повинні були бути там. Давайте подивимося правді в очі".

Він також повідомив про стан безпілотників після атаки. "Але нібито вони були виведені з ладу. Знаєте, сьогодні вони відключили безпілотники. Це велика атака на безпілотник, яка виводить його з ладу, і вони падають звідусіль. Тож давайте сподіватися, що це було те, що я маю на увазі, хотілося б думати, що краще", — додав президент США в інтерв’ю для Fox News.

