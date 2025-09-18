Інтерфакс-Україна
23:23 18.09.2025

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося для нього найскладнішим серед усіх криз, якими він займався.

"Скажу вам, я дуже розчарований у ньому. Я врегулював щонайменше сім воєн, про які говорили, що вони не можуть бути врегульовані. Я думав, що найлегше буде з Росією, Україною, зважаючи на мої стосунки з президентом Путіним. Тому я розчарований…Я думав, що це буде найлегше з усіх. А виявилося, що це найскладніше", — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Він також охарактеризував відносини між президентами Росії та України як "жахливі" і наголосив на їхній неприязні один до одного: "Вони по-справжньому не люблять один одного. Я хочу використати саме це слово, а не більш сильне. Але це дійсно так. Вони ненавидять одне одного. І ми побачимо, що з цього вийде. Думаю, ми знайдемо рішення".

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6379748979112

