Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про науково-технологічне партнерство.

"Найбільший пакет інвестицій в історії Британії - потік розміром 250 млрд фунтів стерлінгів ($340 млрд) з обох боків Атлантики", - заявив у четвер Стармер у бесіді з журналістами Time, наголосивши, що сума вкладень "б'є всі рекорди".

За словами Стармера, основою підписаної угоди стануть інвестиції у сферу ШІ, зокрема, від компаній Nvidia, Nscale, OpenAI, Google і Salesforce.

"Прямим результатом вкладень стане створення близько 15 тис. робочих місць", - висловив упевненість британський прем'єр.

Підписання угоди привітав і американський президент, який назвав її "історичною".

"Ця унікальна угода дасть змогу нашим країнам разом очолити нову технологічну революцію!" - заявив Трамп у четвер у Лондоні на спільній пресконференції зі Стармером.