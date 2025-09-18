Інтерфакс-Україна
Події
13:50 18.09.2025

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

Далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли до Башкортостану (РФ) та атакували однин з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів країни-агресора - ТОВ "Газпром Нафтохім Салават", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер поінформоване джерело в спецслужбі.

"За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут", - йдеться в повідомленні.

На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб рф демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило джерело.

Раніше очільник Башкортостану Радій Хабіров повідомив про пожежу на нафтохімічному комплексі "Газпром нафтохім Салават". "Два безпілотники літакового типу атакували підприємство… Охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідовуємо пожежу, всі служби на місці", - написав він.

Теги: #атака #сбу #рф

