Закон про професійну освіту набув чинності

Міністерство освіти і науки України повідомляє про набуття чинності новим законом "Про професійну освіту".

"В Україні починається новий етап розвитку професійної освіти. Набув чинності закон України "Про професійну освіту", який відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що зміни відбуватимуться поступово, що гарантуватиме плавний і виважений перехід, забезпечить час для підготовки закладів освіти, органів управління, педагогів і підзаконної бази, а також дасть змогу врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.

Зокрема, через рік набувають чинності: норми що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу; норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти; положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.

Далі з 1 січня 2027 року будуть запроваджені нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів

Після чого, з 1 вересня 2027 року набудуть чинності положення статті 11 цього закону щодо обов’язкового оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі застосовуються до осіб, які розпочали здобуття професійної освіти або професійну підготовку за кошти державного чи місцевого бюджету.

У Міносвіти додали, що реформа професійної освіти торкається одночасно кількох системних аспектів: фінансування закладів освіти; зміни у структурі та типах закладів; нові підходи до управління (фінансова автономія, KPI); впровадження партнерства з роботодавцями; зовнішнє оцінювання.

"Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим законом. У тісній співпраці з громадськістю, роботодавцями, закладами освіти МОН розроблятиме проєкти актів для реалізації реформи у сфері професійної освіти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон №4574-IX "Про професійну освіту" 9 вересня, після того як він був 21 серпня ухвалений Верховною Радою.