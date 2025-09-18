Інтерфакс-Україна
Події
13:36 18.09.2025

Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) обох країн.

"Будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських, наземних, дронів, роботизованих систем, - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

За словами українського міністра, ще один пріоритет співпраці – балістичні ракети, і штучний інтелект мають швидше інтегрувати в сучасні технології задля спільної безпеки і стримування спільного ворога.

Шмигаль привітав колег із тим, що EUR43,7 млрд з програми SAFE надійдуть Польщі. За словами міністра, SAFE повинен стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.

Також міністри домовились про активізацію роботи в межах коаліції спроможностей у рамках "Рамштайну", щоб забезпечити як нагальні потреби Збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію.

"Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів та розмінування, тому ми розраховуємо на активну участь і пришвидшення надання допомоги у цих напрямках", - висловив сподівання Шмигаль.

