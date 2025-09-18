Інтерфакс-Україна
09:36 18.09.2025

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

Атака випущених російськими окупантами дронів спричинила дві пожежі на території Київської області в ніч на четвер, одна з них ліквідована, друга локалізована, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Чергова нічна атака ворога на Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалі серед населення відсутні. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник в Телеграм у четвер вранці.

За його словами, наслідки ворожої атаки зафіксовано в двох районах, оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації її наслідків.

"У Бориспільському районі рятувальники вже локалізували пожежу складських приміщень. У Бучанському районі унаслідок атаки сталося загоряння нежитлового приміщення на площі 100 кв. м. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль", - розповів Калашник.

Усього окупанти атакували Україну вночі 75 дронами, 48 з них були збиті. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на шести локаціях.

