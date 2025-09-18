Інтерфакс-Україна
09:19 18.09.2025

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяні резервні тепловози, в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів, повідомила АТ "Укрзалізниця ".

Згідно із повідомленням у Телеграм-каналі компанії у середу, затримується поїзд №102 Херсон-Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм-Львів, №64/112 Львів-Харків, Ізюм, №791 Кременчук-Київ.

"Станом на 7:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом ", – додали в "Укрзалізниці".

На сайті компанії щодо затримок рейсів станом на 8:18 затримуються поїзди №101/102 Миколаїв Пас. – Краматорськ - 4 год. 43 хв., №63/64 Харків-Пас. – Львів та №111/112 Ізюм - Львів – затримуються 3 год. 13 хв.

Раніше повідомлялось, що російські війська в ніч на четвер атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області, під удар потрапив Миргородський район, де виникли пожежі.

Теги: #укрзалізниця #атака_рф #полтавщина

