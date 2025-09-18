Інтерфакс-Україна
Події
03:41 18.09.2025

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 160 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 43 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 160 окупантів, із них 97 – безповоротно, одного взято в полон", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові знешкодили п’ять автомобілів та 15 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено два автомобілі та два мотоцикли.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Усього від початку доби відбулося 155 бойових зіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wxvuYCEFijY3gr67iuj3ucjC1L8PbS9zQjHJwexHueZyyME9woXFQTgKMtjneyaWl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

