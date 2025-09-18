Інтерфакс-Україна
Події
00:07 18.09.2025

Зеленський підписав указ про підготовку щорічного послання президента до Ради

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про підготовку проєкту щорічного послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

Як повідомляють на сайті глави держави, відповідне розпорядження №115/2025-рп підписано 17 вересня.

Президент утворив робочу групу з підготовки проєкту послання з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком на чолі. Заступником керівника робгрупи призначено директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Боголова, на якого покладено методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту послання.

До складу робочої групи також входять заступники глави ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Віктор Микита, Ірина Мудра, Павло Паліса та Олег Татаров, а також керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Робочій групі доручили в місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів. Підготувати та подати на розгляд проєкт послання вона має до 1 грудня.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/1152025-rp-56521

Теги: #послання #парламент #президент

