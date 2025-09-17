Ворожий дрон влучив по АЗС на Полтавщині: пожежа та четверо постраждалих – ДСНС

Унаслідок влучання ворожого безпілотника по автозаправній станції у Полтавській області виникла пожежа та руйнування, постраждали четверо людей, повідомляє Держслужба з НС.

"Полтавщина: російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції", - ідеться в повідомленні в телеграм.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання.

Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/49818