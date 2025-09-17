Інтерфакс-Україна
Новий пакет санкцій ЄС може бути представлений уже в п’ятницю – радник президента

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що по 19-му пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ "пішов рух".

"Скоро представлять, можливо навіть у п’ятницю. Дещо додалось. Павза пішла на користь", - написав Власюк в соцмережі Facebook у середу.

Він додав, що в ході обговорень був доданий новий концепт щодо суверенних активів: піти через позику Україні з відтермінуванням повернення до моменту репарацій.

"Побачимо, як просунеться обговорення. Це значні гроші і допомога. Радий, що наша дипломатія має результат", - резюмував Власюк.

Як повідомлялося, ЄС мав представити новий пакет санкцій у вівторок, але був відкладений для проведення консультацій щодо включення або виключення певних положень. Власюк зазначив, що пакет має бути готовий не пізніше, ніж наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі нафтою з Росією. Індія наразі є одним з найбільших покупців російської сирої нафти в Азії.

За данними Bloomberg, офіційне подання 19-го пакету санкцій відкладено на два тижні після того, як президент США Дональд Трамп зажадав посилених європейських заходів як умови, щоб США продовжили запровадження власних санкцій.

 

