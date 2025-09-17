Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Всі адміністративні будівлі зруйновані ворожими обстрілами у селищі Борова Ізюмського району Харківської області, розглядається питання про виведення з населеного пункту всіх цивільних служб, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Приймаємо рішення про виведення всіх цивільних служб із Борової. У селищі зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників: ворог цілеспрямовано обстрілює екстрену медичну допомогу, підрозділи ДСНС, Нацполіцію, комунальні служби. Ми переводимо їх у більш безпечні райони, намагаючись зберегти надання всіх послуг для людей, які залишаються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в середу.

Він також в черговий раз закликав цивільне населення евакуюватися з прифронтових громад.