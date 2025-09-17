Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

Україна вважає, що дії РФ перед парламентськими виборами у Молдові демонструють грубе втручання у внутрішні справи країни, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Що стосується Молдови: ви праві, наближається дата виборів у Молдові, наприкінці вересня. Ми знаємо, що Росія докладала і докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови, вливає гроші, ресурси, намагається дестабілізувати за допомогою дезінформації, пропаганди, різних методів. Все це, на нашу думку, становить грубе втручання у внутрішні справи Молдови", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

За словами речника, що Україна розраховує, що вибори у сусідній Молдові відбудуться демократично.

"Ми бажаємо нашій дружній Молдові процвітання і безпеки, гідного рівня життя, яке забезпечує наше спільне майбутнє членство у ЄС. Ми вважаємо, що ми маємо спільно рухатися з Молдовою на цьому шляху, синхронно просуватися до членства у ЄС", - наголосив Тихий.

Він додав, що членство України та Молдови у ЄС - це питання миру та безпеки.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.