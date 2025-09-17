Інтерфакс-Україна
13:10 17.09.2025

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

У четвер, 18 вересня, в Україні помірні, вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході, вдень в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на південному сході та сході країни 10-15°; вдень в Україні 15-20°.

У Києві у четвер вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 18 вересня найвища температура вдень була 29,7° в 2015р., найнижча вночі 1,4° в 1958р.

У п'ятницю, 19 вересня в Україні без опадів, лише у південно-східній частині короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на південному сході країни 10-15°; вдень в Україні 17-22°.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

