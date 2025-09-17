Інтерфакс-Україна
Події
10:54 17.09.2025

Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора

3 хв читати
Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора
Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Найважливішою для майбутнього енергетичного сектору України є реформи: лібералізація ринку; об'єднання ринків в енергетичному секторі; продовження реформ у газовому секторі; побудова справді незалежного регулятора.

Про це на конференції "Енергетика України: стратегії відновлення та розвитку" аналітичного центр We Build Ukraine 16 вересня заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є багато питань, які дуже важко вирішити під час війни, такі як дуже дорогі зобов'язання PSO тощо, але це те, над чим нам потрібно працювати, і щоб енергетичний сектор майбутнього був справді конкурентоспроможним, потрібно пройти через ці реформи", – наголосила вона.

Матернова зазначила, що ЄС веде активний діалог з Україною щодо реформ.

Вона нагадала, що прийняття різноманітного законодавства щодо розвитку енергосектору та розбудова інституцій є частиною європейської програми фінансування Ukraine Facility та покладеного в її основу "Українського плану".

"Фактично існують фінансові винагороди, пов'язані з різними частинами законодавчого процесу. Одна з них настане восени цього року, а інші - у наступні роки", - зазначила вона.

Посол ЄС додала, що двома іншими основними сферами співпраці в енергосекторі реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з російськими ударами по енергооб’єктах України, а також підтримка, у тому числі інвестиційна, диверсифікації, децентралізації та розподілу джерел енергії, передачі енергії – чи то газу, чи то електроенергії.

Матернова зазначила, що російські атаки на енергооб’єкти України тривають та згадала про нещодавні удари по Трипільській ТЕС, газосховища та різні частини енергетичної системи, які вона навіть не може назвати.

За її словами, Європейський Союз в рамках такої невідкладної допомоги надав понад EUR3 млрд з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також допоміг зі збільшенням потужностей імпорту електроенергії та поставками необхідного обладнання. В цьому плані вона згадала про розібрану та перевезену в Україну по частинах Вільнюську теплоелектростанцію, яка, на щастя, не постраждала під час останньої атаки по Трипільській ТЕС, тож її насправді можна використовувати для важливих запасних частин.

Посол ЄС констатувала, що зараз, можливо, трохи менше згуртованості та координації між партнерами України в такій підтримці українського енергосектору, як було у часи попередньої адміністрації США та "енергетичного Рамштайну", але все одно є велика підтримка.

На її думку, завдяки надлишковим потужностям, створеним ще за радянських часів, без серйозних цілеспрямованих російських атак Україна впорається з проходженням й цієї зими. Втім, додала вона, за умови нових атак прогнози більше схожі до ворожіння на кришталевій кулі.

"Але надзвичайна підтримка – це те, на чому ми багато зосереджувалися в енергетиці, і ми продовжуватимемо", – ще раз наголосила посол ЄС.

Щодо третьої сфери співпраці, то Матернова привітала, що після деякої затримки приблизно на рік, але Україна активно перейшла від розмов про розподілені та децентралізовані джерела енергії та необхідність їх будівництва до реального впровадження цих кроків.

"Думаю, що зараз набагато більше енергії витрачається на справжню діяльність як у сфері відновлюваних джерел енергії, так і в розвитку менших джерел енергії, і ми це дуже підтримуємо", – зазначила вона.

В цьому плані вона згадала про спільні програми ЄС з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для підтримки інвестицій приватного сектору, а також про продовження інвестування в державний енергетичний сектор.

"Отже, екстрена підтримка, реформи, інтеграція ринку та інвестиції – це три сфери, на яких ми зосереджуємося", – підсумувала Матернова.

Теги: #матернова #енергосектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 05.09.2025
Матернова: Разом із Зеленським і Коштою ми приєднаємося до Конгресу регіональних влад

Матернова: Разом із Зеленським і Коштою ми приєднаємося до Конгресу регіональних влад

15:04 30.08.2025
Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

11:37 28.08.2025
В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

10:09 28.08.2025
Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля

Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля

13:07 21.08.2025
Посол ЄС в Україні: Росія завдає масованих ударів, це справжнє обличчя її версії миру

Посол ЄС в Україні: Росія завдає масованих ударів, це справжнє обличчя її версії миру

10:53 19.12.2024
Зеленський має намір обговорити на засіданні Євроради захист українського енергосектору

Зеленський має намір обговорити на засіданні Євроради захист українського енергосектору

07:01 28.06.2024
Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

11:52 19.04.2024
Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

19:04 07.01.2024
Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

20:01 27.04.2023
Україна обговорює з МФО залучення інвестицій у відновлення та розвиток енергосектора

Україна обговорює з МФО залучення інвестицій у відновлення та розвиток енергосектора

ВАЖЛИВЕ

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Українська мережа Lviv Croissants відкриває перший заклад у Каліфорнії

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла "відеопастки" у багатоповерхівках Києва

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА