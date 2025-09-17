Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора

Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Найважливішою для майбутнього енергетичного сектору України є реформи: лібералізація ринку; об'єднання ринків в енергетичному секторі; продовження реформ у газовому секторі; побудова справді незалежного регулятора.

Про це на конференції "Енергетика України: стратегії відновлення та розвитку" аналітичного центр We Build Ukraine 16 вересня заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є багато питань, які дуже важко вирішити під час війни, такі як дуже дорогі зобов'язання PSO тощо, але це те, над чим нам потрібно працювати, і щоб енергетичний сектор майбутнього був справді конкурентоспроможним, потрібно пройти через ці реформи", – наголосила вона.

Матернова зазначила, що ЄС веде активний діалог з Україною щодо реформ.

Вона нагадала, що прийняття різноманітного законодавства щодо розвитку енергосектору та розбудова інституцій є частиною європейської програми фінансування Ukraine Facility та покладеного в її основу "Українського плану".

"Фактично існують фінансові винагороди, пов'язані з різними частинами законодавчого процесу. Одна з них настане восени цього року, а інші - у наступні роки", - зазначила вона.

Посол ЄС додала, що двома іншими основними сферами співпраці в енергосекторі реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з російськими ударами по енергооб’єктах України, а також підтримка, у тому числі інвестиційна, диверсифікації, децентралізації та розподілу джерел енергії, передачі енергії – чи то газу, чи то електроенергії.

Матернова зазначила, що російські атаки на енергооб’єкти України тривають та згадала про нещодавні удари по Трипільській ТЕС, газосховища та різні частини енергетичної системи, які вона навіть не може назвати.

За її словами, Європейський Союз в рамках такої невідкладної допомоги надав понад EUR3 млрд з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також допоміг зі збільшенням потужностей імпорту електроенергії та поставками необхідного обладнання. В цьому плані вона згадала про розібрану та перевезену в Україну по частинах Вільнюську теплоелектростанцію, яка, на щастя, не постраждала під час останньої атаки по Трипільській ТЕС, тож її насправді можна використовувати для важливих запасних частин.

Посол ЄС констатувала, що зараз, можливо, трохи менше згуртованості та координації між партнерами України в такій підтримці українського енергосектору, як було у часи попередньої адміністрації США та "енергетичного Рамштайну", але все одно є велика підтримка.

На її думку, завдяки надлишковим потужностям, створеним ще за радянських часів, без серйозних цілеспрямованих російських атак Україна впорається з проходженням й цієї зими. Втім, додала вона, за умови нових атак прогнози більше схожі до ворожіння на кришталевій кулі.

"Але надзвичайна підтримка – це те, на чому ми багато зосереджувалися в енергетиці, і ми продовжуватимемо", – ще раз наголосила посол ЄС.

Щодо третьої сфери співпраці, то Матернова привітала, що після деякої затримки приблизно на рік, але Україна активно перейшла від розмов про розподілені та децентралізовані джерела енергії та необхідність їх будівництва до реального впровадження цих кроків.

"Думаю, що зараз набагато більше енергії витрачається на справжню діяльність як у сфері відновлюваних джерел енергії, так і в розвитку менших джерел енергії, і ми це дуже підтримуємо", – зазначила вона.

В цьому плані вона згадала про спільні програми ЄС з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для підтримки інвестицій приватного сектору, а також про продовження інвестування в державний енергетичний сектор.

"Отже, екстрена підтримка, реформи, інтеграція ринку та інвестиції – це три сфери, на яких ми зосереджуємося", – підсумувала Матернова.