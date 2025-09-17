Інтерфакс-Україна
Події
10:06 17.09.2025

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

1 хв читати
В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Росіяни атакували Україну в ніч на середу двома ракетами і 172 ударними БпЛА, збито/подавлено 136 ворожих дронів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм, у ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - інформують ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях, йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 16.09.2025
Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

13:18 16.09.2025
Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

12:33 16.09.2025
Свириденко повідомила про двох загиблих у Запоріжжі

Свириденко повідомила про двох загиблих у Запоріжжі

12:05 16.09.2025
Окупанти 97 раз обстріляли населені пункти Сумської області за добу, 9 жителів постраждали – обладміністрація

Окупанти 97 раз обстріляли населені пункти Сумської області за добу, 9 жителів постраждали – обладміністрація

10:48 16.09.2025
В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

20:00 15.09.2025
Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

09:34 15.09.2025
Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

09:34 13.09.2025
В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

09:40 12.09.2025
Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

ВАЖЛИВЕ

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

ОСТАННЄ

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Українська мережа Lviv Croissants відкриває перший заклад у Каліфорнії

Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла "відеопастки" у багатоповерхівках Києва

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА