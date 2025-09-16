Інтерфакс-Україна
Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що винищувачі Typhoon будуть готові атакувати російські безпілотники, які пролітають над країнами НАТО, якщо це буде необхідно, повідомляє The Guardian у вівторок.

"Якщо у вас є дрони, які ставлять під загрозу життя поляків, то НАТО вживе заходів для їх знищення", – сказав Гілі, додавши, що літаки Typhoon є частиною більш широкої місії "захисту повітряного простору НАТО".

"На вихідних Румунія стала другим союзником НАТО в Східній Європі, який за тиждень виявив російський безпілотник, що перетнув її повітряний простір, і Гілі заявив, що місія Typhoon буде поширена на цю країну, якщо це буде визнано необхідним", - пише The Guardian.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/16/zelenskyy-trump-sanctions-russia-news-updates-europe-live?CMP=share_btn_url

Теги: #нато #британія #дрони #заява #рф

