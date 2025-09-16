Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Фото: ttps://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко щодо параметрів бюджету на 2026 рік та доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави.

"Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Охорона здоров’я – також збільшуємо", - додав він.

Президент також анонсував запуск програми "чекапів" - перевірки здоров’я. За його словами, урядовці представлять всі деталі.