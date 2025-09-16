В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Запоріжжя в ніч на вівторок зросла до 18, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 18 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Мешканці обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес. Більшість людей після отримання медичної допомоги продовжуватимуть лікуватися вдома", - написав Федоров у Телеграм.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 13 постраждалих внаслідок ракетного удару по місту. Також виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.