ППО знешкодила вночі 89 з 113 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збили та подавили 89 ударних БпЛА, проте були зафіксовані влучання в 22 ворожих дронів в шести локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Телеграмі, всього у ніч на 16 вересня противник атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків, близько 70 із них – "Шахеди".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні

Повідомляється про влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків двох збитих дронів на двох локаціях.

"Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, є загиблі та постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 15 вересня ППО знешкодила 59 з 84 випущених окупантами дронів, було зафіксовано влучання всіх трьох ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

В ніч на 14 вересня було знешкоджено 52 з 58 випущених ворогом дронів, було зафіксовано влучання ракети та шести ударних БпЛА на трьох локаціях і падіння уламків збитих ударних дронів на двох локаціях.

В ніч на суботу, 13 вересня, було знешкоджено 137 з 164 дронів, які випустив противник. Було зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на дев'яти локаціях і падіння уламків збитих ударних дронів на трьох локаціях.